Бійці Третьої штурмової знищили російський гелікоптер Мі-8 на Луганщині

Бійці Третьої окремої штурмової бригади знищили російський гелікоптер Мі-8, повідомила пресслужба Третього армійського корпусу.

"Під час рейду на ворожу логістику, розрахунок БпЛА-камікадзе "Хорнет" зі взводу ударних крил SKYFOM Батальйону безпілотних систем виявив ворожий Мі-8 й вилетів йому напереріз. Противник був змушений змінювати напрямок руху в небі", – повідомила пресслужба у Телеграм-каналі у п'ятницю.

Як зазначили військові, крейсерська швидкість гелікоптера перевищувала швидкість ударних дронів. "Щойно борт рф приземлився – бійці завдали удару в районі паливних баків. Другий "Хорнет" успішно законтролив ціль", – йдеться у повідомленні.

У результаті атаки військовий гелікоптер, який армія РФ використовує для перекидання особового складу, вантажів, евакуації і вогневої підтримки, згорів ущент.