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У Києві збільшать кількість маршрутів наземного транспорту для посилення сполучення між берегами

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У Києві збільшать кількість маршрутів наземного транспорту для посилення сполучення між берегами

У Києві реорганізовують маршрути наземного транспорту для посилення сполучення між берегами – уздовж червоної" лінії метро організовують 3 автобусні маршрути замість одного, запустять новий маршрут тролейбусу від станції метро "Лісова" до залізничної станції "Куренівка", на "зеленій" – новий автобусний маршрут між станціями метро "Осокорки" та "Видубичі", повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"У Києві реорганізовують маршрути наземного транспорту для посилення сполучення між берегами. Це дасть змогу посилити сполучення між берегами столиці в умовах пошкодження транспортної інфраструктури через ворожі атаки", йдеться у повідомленні КМДА у Телеграмі у п'ятницю.

Що зміниться:

Уздовж "червоної" лінії метро організовують три автобусні маршрути замість одного:

№ 1-М – "Лісова" – "Палац спорту";

№ 1-МА – "Лісова" – "Арсенальна" у ранкові та вечірні години пік;

№ 1-МД – "Дарниця" – "Палац спорту".

Новий тролейбус №48 – від станції метро "Лісова" до залізничної станції "Куренівка" через метро "Почайна".

Уздовж "зеленої" лінії метро запустять новий автобус № 3-М між станціями метро "Осокорки" та "Видубичі".

У КМДА нагадали, що під час повітряних тривог автобуси № 110, № 111 і № 112 курсують через Північний міст, а №№ 22-ТЛ, 22-ТД та № 91-Т – через Дарницький.

 

Автор

Редактор · Політичні новини
#київ #мости #транспорт
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