Всі, хто бажали евакуюватися з Олешків в Україну, вже покинули місто – Лубінець

Жителі Олешків, які побажали виїхати на підконтрольну українському уряду територію, змогли покинути місто, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Наразі ті, хто бажав виїхати в Україну, – мали змогу виїхати з Олешків, вони зараз у дорозі. Гуманітарну допомогу доставлено. Колони розділилися – я їду в Україну. Режим тиші триває вже 87 годин. Жодних порушень не зафіксовано", – написав Лубінець в телеграм-каналі.

Він подякував Силам оборони України за можливість проведення цієї гуманітарної місії.

"Робота триває відповідно до домовленостей, досягнутих з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою, за сприяння та координації першої леді США Меланії Трамп", – додав омбудсман.

За інформацією росЗМІ, уповноважена з прав людини в РФ Яна Лантратова повідомила про завершення гуманітарної місії в Олешках і заявила, що "тим, хто вирішив виїхати в Україну, забезпечено таку можливість".