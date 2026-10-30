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Події

Одна людина загинула, трьох поранено на Дніпропетровщині через ворожі атаки – ОВА

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Одна людина загинула, трьох поранено на Дніпропетровщині через ворожі атаки – ОВА
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупаційні війська понад 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, одна людина загинула, троє зазнали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Одна людина загинула. Ще троє дістали поранень. Понад 40 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками та артилерією", – написав він у Телеграм-каналі у п'ятницю щодо безпекової ситуації станом на 18.30.

За даними ОВА, у Дніпрі пошкоджені залізничний вокзал, багатоквартирні будинки, інфраструктура, автівки. Дві жінки дістали поранень.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Понівечені приватні оселі, торгівельний кіоск, сільгосптехніка. Загинула людина. Постраждав 60-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

У Синельниківському районі росіяни вдарили по складським приміщенням. Сталася пожежа.

У Кам'янському районі пошкоджена інфраструктура.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#дніпропетровська #жертви #атаки
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