Зеленський анонсував розширення зони ураження українськими дипстрайками

Президент України Володимир Зеленський анонсував розширення зони ураження українських дипстрайків на "ще більш віддалені російські території", визначені ключові напрямки.

"На кожен російський удар по наших містах і громадах завжди є наша цілком справедлива відповідь. На сьогодні в досяжності наших дипстрайків російські об'єкти на лінії від Ямалу до Західного Сибіру, і працюємо, щоб наші дрони й ракети могли досягати і ще більш віддалених російських територій", – написав він у Телеграм-каналі у п'ятницю за підсумками зустрічі з керівництвом спецслужб та їх доповіді щодо дипстрайків у вересні–жовтні.

За словами Зеленського, були визначені ключові напрямки для подальшого застосування української далекобійності. "Будуть масштабуватись і наші підрозділи дипстрайків – як на основі спроможностей СБУ та, зокрема, Центру спеціальних операцій "Альфа", так і на основі наших розвідок та інших складових Сил оборони України", – уточнив очільник держави.

"Наша українська далекобійність – це одна з реальних гарантій збереження незалежності нашої держави зараз, у час цієї війни, та буде однією з довготривалих гарантій безпеки після закінчення війни. Розвиваємо нашу силу. Сьогодні ж говорив і з виробниками відповідної зброї", – резюмував Зеленський.