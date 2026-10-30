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Зеленський анонсував розширення зони ураження українськими дипстрайками

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Зеленський анонсував розширення зони ураження українськими дипстрайками
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський анонсував розширення зони ураження українських дипстрайків на "ще більш віддалені російські території", визначені ключові напрямки.

"На кожен російський удар по наших містах і громадах завжди є наша цілком справедлива відповідь. На сьогодні в досяжності наших дипстрайків російські об'єкти на лінії від Ямалу до Західного Сибіру, і працюємо, щоб наші дрони й ракети могли досягати і ще більш віддалених російських територій", – написав він у Телеграм-каналі у п'ятницю за підсумками зустрічі з керівництвом спецслужб та їх доповіді щодо дипстрайків у вересні–жовтні.

За словами Зеленського, були визначені ключові напрямки для подальшого застосування української далекобійності. "Будуть масштабуватись і наші підрозділи дипстрайків – як на основі спроможностей СБУ та, зокрема, Центру спеціальних операцій "Альфа", так і на основі наших розвідок та інших складових Сил оборони України", – уточнив очільник держави.

"Наша українська далекобійність – це одна з реальних гарантій збереження незалежності нашої держави зараз, у час цієї війни, та буде однією з довготривалих гарантій безпеки після закінчення війни. Розвиваємо нашу силу. Сьогодні ж говорив і з виробниками відповідної зброї", – резюмував Зеленський.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#зона #розширення #дипстрайки
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