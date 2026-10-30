Меланія Трамп: Понад 750 осіб погодилися на евакуацію з Олешків

Учасники гуманітарної місії в Олешках (ТОТ Херсонської обл.) евакуюють понад 750 жителів, повідомила перша леді США Меланія Трамп.

"Наш пріоритет – порятунок життів. Гуманітарний конвой готовий до безпечної евакуації понад 750 осіб, які погодилися на добровільну евакуацію з Олешків. Задіяно 25 автобусів, 50 медиків, машини швидкої допомоги", – написала вона в соцмережі X у п'ятницю ввечері.

Дружина президента США, за підтримки якої відбувається гуманітарна операція в Олешках, зазначила, що вона повністю скоординована між Росією та Україною. "Усі елементи конвою, включаючи безпечний прохід в Олешки та з них, були налагоджені за взаємною домовленістю між російським та українським лідерами", – написала вона.