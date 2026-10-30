Ворог вкотре атакував залізничний вокзал Дніпра – "Укрзалізниця"

Російські війська вчергове атакували залізничний вокзал Дніпра, йдеться у повідомленні АТ "Укрзалізниця".

"Ворог продовжив прицільно атакувати залізничний вокзал Дніпра. Завдано кілька нових ударів", – написала "Укрзалізниця" у телеграм-каналі в п'ятницю.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у телеграм-каналі повідомив, що внаслідок ударів по залізничному вокзалу в Дніпрі сталася пожежа.

За його словами, поранень дістала жінка, медики доправляють її до лікарні.

В "Укрзалізниці" додали, що на підземних площах вокзалу Дніпра розгорнуто зони для тривалого перебування.

"Як і минулої ночі, попри безпекові затримки, працюватимемо, щоб відправити усі поїзда", – йдеться у повідомленні.

В УЗ просять пасажирів та всіх, хто перебуває на вокзалі, залишатися в укритті до відбою повітряної тривог.

Крім того, за умови, якщо здійснювати поїздку сьогодні некритично, діє можливість здати квиток із 100% компенсацією і обрати поїздку в іншу дату.

Раніше в "Укрзалізниці" повідомляли про плани переглянути протоколи безпеки після влучання БпЛА в перон залізничного вокзалу у Дніпрі, 29 жовтня, щоб визначити, як прискорити реагування на загрози та забезпечити переміщення всіх людей без винятків у безпечні місця під час повітряних тривог.

Ганжа в телеграм-каналі повідомляв, що кількість загиблих унаслідок цієї атаки зросла до 15.

"У лікарні помер 40-річний чоловік, який дістав поранень через удар росіян по залізничному вокзалу у Дніпрі", – уточнив Ганжа.