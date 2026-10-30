Рух Броварським проспектом у Києві на відтинку від ст. м "Дарниця" до ст. м "Чернігівська" буде обмежено до кінця листопада через ремонт

Із 1 до 30 листопада частково обмежуватимуть рух Броварським проспектом у Дніпровському районі столиці, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор".

"Фахівці Дніпровського ШЕУ продовжать ремонтувати асфальтобетонне покриття на ділянці від транспортної розв'язки на перетині з вулицею Будівельників до транспортної розв'язки поблизу станції метро "Чернігівська". Роботи виконуватимуться поетапно з частковим обмеженням руху", – йдеться у повідомленні КМДА на сайті у п'ятницю.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.