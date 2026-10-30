Україна та Франція уклали десятирічну дорожню карту співпраці у ветеранській сфері

Україна та Франція уклали десятирічну дорожню карту співпраці у сфері ветеранської політики на 2026-2035 роки, повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

Згідно з повідомленням, угоду підписали міністр ветеранів України Віталій Кім та міністр-делегат у справах ветеранів Французької Республіки Аліс Руфо.

Зазначається, що співпраця між нашими країнами зосередиться на чотирьох ключових напрямах.

Зокрема, права та статус ветеранів й ветеранок: порівняння французької "картки комбатанта" (яка цьогоріч відзначає 100-річчя) з українською системою автоматичного надання статусу УБД, Єдиним державним реєстром ветеранів війни (ЄДРВВ) та електронним посвідченням; захист прав родин загиблих та впровадження французької моделі спільного управління за участі ветеранських організацій.

В свою чергу, Україна поділиться досвідом цифровизації через "Дію" та власною системою супроводу.

"Фізичне й психічне здоров'я: Спільні університетські програми для українських медиків і психологів, стажування у військових шпиталях Франції та Hôtel des Invalides. Навчання доказовим методам терапії (зокрема для ветеранів, які самі стали психологами), щорічні семінари з реабілітації, обмін досвідом роботи гарячих ліній та експертна підтримка центрів тривалого й сімейного відновлення", – розповіли у міністерстві.

Третім напрямом співпраці буде реабілітація та реінтеграція. Зокрема, залучення досвіду французької Академії військового спорту у Фонтенбло та програма реабілітації через спорт; впровадження в Україні французької програми ATHOS для ветеранів із ПТСР із візитом її команди в Україну; допомога у працевлаштуванні; підтримка державних ветеранських просторів та запрошення поранених французьких військових на "Ігри ветеранів".

"Збереження пам'яті: Консультації щодо утримання військових кладовищ і розбудови візит-центрів Національного військового меморіального кладовища. Створення ілюстрованого посібника для українських громад щодо меморіалів, методична підтримка місцевих проєктів, обмін досвідом проведення офіційних церемоній та залучення ветеранів до політики пам'яті", – розповіли у відомстві про ще один напрям співпраці.