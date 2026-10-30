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За пів року масованих атак РФ тільки один об'єкт енергетики під захистом другого рівня уражено балістикою – Шмигаль

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За пів року масованих атак РФ тільки один об'єкт енергетики під захистом другого рівня уражено балістикою – Шмигаль
Фото: https://t.me/energyofukraine

Перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль вважає ефективним другий рівень захисту (залізобетонні конструкції) об'єктів енергетики, оскільки за останні пів року інтенсивних атак РФ тільки один з них був уражений балістикою.

"235 трансформаторів захищено так званим другим рівнем захисту. За останні пів року при всій кількості балістичних атак, атак реактивних дронів, є єдиний факт ураження балістичною ракетою об'єкта в захисті. Інших фактів немає, тобто не було ураження, захисти працюють. Особливо добре працюють захисти з так званим жорстким предетонаційним екраном", – розповів Шмигаль під час "Години запитань до уряду" в парламенті в п'ятницю.

Він зазначив, що на сьогодні це основний технологічний підхід до захисту енергетичних об'єктів.

"Все це (захист – ЕР), безумовно, робиться. При тій інтенсивності атак (…) відновлення займало би місяці, якщо би не було захисту", – зазначив глава Міненерго.

Водночас він підкреслив, що, починаючи з вересня РФ завдала понад 350 ударів по енергетиці, уразивши більше 800 одиниць різноманітного обладнання на підстанціях та генеруючих потужностях. За його словами, понад 350 об'єктів втрачено.

Як повідомлялося, перший віцепремєр-міністр енергетики Денис Шмигаль під час цього ж заходу 30 жовтня повідомив, що "за 24 попередніх години був 31 удар по об'єктах енергетики, по підстанціях з відповідними руйнаціями і наслідками".

Автор

Редактор · Енергетика
#захист #ефективність #енергетика
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