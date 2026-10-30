Україна має до кінця року забезпечення 20-мм снарядами до F-16 для боротьби з реактивними дронами – МЗС

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив про досягнення домовленостей із партнерами щодо забезпечення до кінця поточного року 20-мм боєприпасами для винищувачів F-16, що використовуються для боротьби з російськими реактивними дронами.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на брифінгу у Києві у п'ятницю.

"Можу також повідомити новину, що завдяки командній роботі (Офіс президента, МЗС, Міністерство оборони, військові), є залучення 20-мм калібру для України. Бо зараз через використання Росії ракетних дронів, потрібно більше задіювати авіацію для збиття цих реактивних засобів. І тому використовується саме F-16, калібр 20-мм", – розповів Тихий.

Він окремо наголосив, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга особисто задіяний у постійній комунікації з партнерами щодо забезпечення 20-мм снарядами.

".. ми маємо до кінця року забезпечення 20-мм. Тобто розуміємо, що до кінця року потреби України закриті. Я не кажу, що достатньо, потрібно працювати далі: йде робота над тим, щоб і наступний рік забезпечити. Але до кінця року 20-мм завдяки цій роботі забезпечені наші військові", – наголосив речник.

На початку жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що низка партнерів, Іспанія, Бельгія та Польща невдовзі передадуть Україні 20-мм снаряди для винищувачів F-16, що є ефективними у протидії російським реактивним дронам.

8 жовтня у Міноборони ФРН повідомили, що Німеччина вже поставила Україні першу партію снарядів для літаків для боротьби з реактивними дронами.

Раніше Bloomberg, посилаючись на співрозмовників, обізнаних із ситуацією, повідомив, що Україна хоче закупити десятки тисяч 20-мм снарядів для винищувачів F-16, щоб збивати реактивні безпілотники РФ. Як пише агентство, для перехоплення одного безпілотника в середньому потрібно близько 150 снарядів. У виданні наголосили, що щоденна потреба може становити приблизно 10 тисяч боєприпасів.