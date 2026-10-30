Лев XIV проголосував на проміжних виборах у США

Папа Римський Лев XIV став першим понтифіком в історії, який проголосував на виборах у США, повідомляє у п'ятницю Vatican News.

"Папа Римський Лев XIV скористався своїм правом голосу як громадянин Сполучених Штатів", — йдеться в заяві пресслужби Ватикану.

Понтифік, який народився в Чикаго, відправив туди поштою заповнений бюлетень для голосування.

Проміжні вибори в США відбудуться 3 листопада 2026 року. Громадяни США, які перебувають за кордоном, мають право проголосувати на них достроково поштою.

На цих виборах, зокрема, на кону стоятимуть усі місця в Палаті представників і близько третини місць у Сенаті.