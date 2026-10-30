Україна працює над пришвидшенням постачання і обслуговування F-16 – МЗС

Україна працює над пришвидшенням постачання і обслуговування винищувачів F-16, які виявилися дуже ефективними у боротьбі з російськими реактивними дронами, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий

"Так, іде робота і над залученням додаткових платформ, тобто додаткових літаків, пришвидшенням постачання тих, які вже обіцяні, залученням додаткових і деталей, і пришвидшення обслуговування літаків", – сказав він на брифінгу у Києві у п'ятницю, відповідаючи на запитання кореспондента "Інтерфакс-Україна".

Тихий окремо висловив вдячність партнерам, які працюють з Україною над обслуговуванням винищувачів і спростував " чутки про те, що вони щось не виконують чи якось невчасно щось роблять".

"Вдячні партнерам за те, що вони надаються підтримку і вважаємо її дуже важливою. Та під час війни, розумієте, у нас інше відчуття часу. Нам все потрібно на вчора. Нам всього потрібно більше", – додав речник.

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що близько половини українських винищувачів F-16 перебувають на ремонті в країнах Європи. Про це президент повідомив Financial Times.

Зеленський заявив, що винищувачі F-16 американського виробництва виявилися ефективними проти нових російських безпілотників з реактивним двигуном, але занадто багато літаків – близько половини – тривалий час перебувають у Європі для ремонту та технічного обслуговування.

Зеленський заявив, що прагне перемістити роботи з технічного обслуговування літаків F-16 до України задля економії часу.