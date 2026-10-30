У МЗС України підтвердили роботу над отриманням двох МіГ-29 від Польщі

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий підтвердив роботу із польською стороною над отриманням двох літаків МіГ-29.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на брифінгу у Києві у п'ятницю.

"Я можу підтвердити, що ми працюємо з польською стороною над отриманням двох МІГ-29. Між собою комунікують військові з цього приводу в першу чергу", – заявив Тихий.

Він додав, що у МЗС не будуть повідомляти деталі передачі, допоки вона не відбудеться.

Окремо речник МЗС подякував Польщі за надану військову допомогу.

"Я можу підтвердити, що наразі проблем з постачанням немає. І ми дякуємо Польщі за її військову допомогу", – резюмував він.

Раніше у коментарі виданню Rzeczpospolita директор Департаменту оборонної стратегії і планування польського Міністерства оборони Даріуш Луковський заявив, що Польща передасть Україні два винищувачі МіГ-29. Передача літаків, за його словами, стане частиною чергового пакету допомоги вартістю близько 50 мільйонів євро.