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Зеленський у суботу прибуде з візитом до Туреччини, інформують в Анкарі

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Зеленський у суботу прибуде з візитом до Туреччини, інформують в Анкарі
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський в суботу, 31 жовтня, на запрошення президента Реджепа Таїпа Ердогана прибуде з робочим візитом до Туреччини, повідомив керівник Директорату комунікацій адміністрації президента Туреччини Бурханеттін Дуран.

"Під час зустрічей, що відбудуться в Стамбулі, буде обговорено кроки, які можна вжити з метою подальшого розвитку двостороннього співробітництва між Туреччиною та Україною, а також регіональні та міжнародні події, насамперед російсько-українська війна та ситуація з безпекою в Чорному морі", – написав Дуран в соцмережі Х.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#візит #туреччина #зеленський
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