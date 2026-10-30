Зеленський у суботу прибуде з візитом до Туреччини, інформують в Анкарі

Президент України Володимир Зеленський в суботу, 31 жовтня, на запрошення президента Реджепа Таїпа Ердогана прибуде з робочим візитом до Туреччини, повідомив керівник Директорату комунікацій адміністрації президента Туреччини Бурханеттін Дуран.

"Під час зустрічей, що відбудуться в Стамбулі, буде обговорено кроки, які можна вжити з метою подальшого розвитку двостороннього співробітництва між Туреччиною та Україною, а також регіональні та міжнародні події, насамперед російсько-українська війна та ситуація з безпекою в Чорному морі", – написав Дуран в соцмережі Х.