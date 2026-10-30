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Кияни підтримали найменування площі на Подолі іменем Родини Тупталів

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Кияни підтримали найменування провулку у Солом'янському та площі у Подільському районах столиці.

Зокрема, у застосунку "Київ Цифровий" проходило опитування про найменування місцевих топонімів.

За підсумками голосування, кияни підтримали найменування: провулка біля вулиці Волинської на честь штаб-сержанта медичної служби Національної гвардії України, спортсмена та лікаря-кардіолога Дмитра Сербіна, який загинув на війні (83% – за); площі навколо церкви Святого Миколи Притиска – іменем Родини Тупталів, які були меценатами і захищали українську спадщину (73%).

В опитуваннях взяло участь від 14,8 до 16,3 тис. користувачів застосунку "Київ Цифровий".

У свою чергу, столичний активіст Дмитро Перов вважає найменування площі на честь Родини Тупталів недоречним.

"Данило Туптало – більш відомий як Дмітрій Ростовскій, святий російської православної церкви. На його честь назвали "Крепость Святого Димитрия Ростовского", нині – це місто Ростов-на-Дону, заступника Ростова-на-Дону", – написав він в мережі Facebook.

Димитрій, митрополит Ростовський (у миру Данило Савич Туптало) – український церковний діяч, вчений, письменник і проповідник, богослов, агіограф. У грудні 2020 року Верховна Рада ухвалила постанову "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2021 році", в якій зазначається про урочисте відзначення на державному рівні 2021 року "370 років із часу народження Дмитра Ростовського (1651-1709), церковного діяча, богослова, письменника".

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#київ #топоніміка #найменування
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