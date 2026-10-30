Ситуація з електрикою на Дніпропетровщині, в Києві та області складна через масштабні ураження ударами РФ – Міненерго

Ситуація з електропостачанням на Дніпропетровщині, у Києві та області залишається складною внаслідок цілеспрямованих російських атак на енергетичну інфраструктуру, зокрема на систему передачі електроенергії та трансформаторне обладнання, повідомило Міністерство енергетики.

"Енергетики безперервно працюють над відновленням пошкодженого обладнання. На Дніпровщині ремонтним бригадам уже вдалося заживити об'єкти критичної інфраструктури та частину споживачів. Відновлювальні роботи теж тривають у Києві та Київській області", – йдеться в повідомленні міністерства в телеграм у п'ятницю.

Міненерго наголосило: масштаби пошкоджень значні, тому для повного відновлення електропостачання потрібен час. Водночас роботу енергетиків додатково ускладнюють тривалі повітряні тривоги та постійна загроза повторних обстрілів.

Перший віце-премєр – міністр енергетики Денис Шмигаль під час "Години запитань до уряду" повідомив, що "за 24 попередніх години був 31 удар по об'єктах енергетики, по підстанціях з відповідними руйнаціями і наслідками".

Окремо він зупинився на ситуації в Конотопі (Сумська обл.), який потерпав від відсутності е/е протягом п'яти днів після удару РФ 24 жовтня.

Як пояснив Шмигаль, було пошкоджено три ключові підстанції, котрі забезпечують місто електроенергією. За його словами, і НЕК "Укренерго", і "Сумиобленерго" докладали значних зусиль для відновлення електропостачання, "але включення на уражених об'єктах призводило до короткого замикання, до нових проблем у мережі".

Шмигаль додав, що протягом п'яти днів заживляли від 5 тис. до 8 тис. абонентів (за даними з відкритих джерел, населення Конотопа приблизно 70 тис. жителів – ЕР), а після заживлення всіх абонентів довелося знову на кілька годин відключити для перепідключення на постійну схему.

Міністр також уточнив, що водопостачання в Конотоп не було зарезервоване дизель-генераторами, тому справді була проблема з водопостачанням.

"Але насамперед заживляли, щоразу заживляли водоканал для того, щоб подати воду", – сказав Шмигаль.

Зі свого боку мер Конотопа Артем Семеніхін у своєму Facebook повідомив, що водоканал міста має низку дизель-генераторів на ключових вузлах, але їх безперебійна робота неможлива через велику витрату пального та відсутність достатньої кількості персоналу для обслуговування. Він пояснив, що у разі подальших проблем з електрикою вода в Конотопі подаватиметься за графіком – по три години вранці та ввечері. За його словами, таким буде режим роботи водоканалу на генераторах.

Як повідомлялося, після масованої атаки РФ на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області на ранок п'ятниці без електропостачання залишалося понад 190 тис. споживачів. Перед цим повідомлялося, що внаслідок обстрілу тимчасово було припинено електропостачання понад 350 тис. абонентів в обласному центрі та прилеглих населених пунктах. У Дніпрі теж не працював весь електротранспорт.

Енергохолдинг "ДТЕК" зранку анонсував аварійні відключення е/е на правому березі Києва та в частині Київсьскої області (Обухівському, Фастівському та Бучанському районах) через аварії на пошкодженому обстрілами РФ обладнанні.