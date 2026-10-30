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Меланія Трамп: Операція в Олешках відбувається у повній відповідності до досягнутих домовленостей

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Меланія Трамп: Операція в Олешках відбувається у повній відповідності до досягнутих домовленостей
Фото: Reuters

Припинення вогню в районі населеного пункту Олешки триває вже 80 годин, в місті триває гуманітарна місія, наголосила перша леді США Меланія Трамп.

"Російські та українські гуманітарні групи перебувають на місці подій в Олешках, доставляючи допомогу та готуючи конвой для евакуації цивільного населення. Ці скоординовані операції проводяться у повній відповідності до домовленостей, досягнутих між Україною та Росією", – написала вона в соцмережі Х.

Як повідомлялося, Україна запровадила режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованого міста Олешки Херсонської області з 3:00 вівторка, 27 жовтня, за київським часом для проведення гуманітарної операції. Домовленість була досягнута за посередництва Меланії Трамп.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що рРосійські окупаційні війська використовують режим припинення вогню для масштабного перегрупування сил і таємної підготовки наступу на Херсон одразу після завершення перемир'я 1 листопада.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#олешки #операція #домовленності #меланія_трамп
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