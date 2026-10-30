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На кордоні України та Словаччини накопичуються авто на виїзд з України – ДПСУ

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На кордоні зі Словаччиною перед пунктом пропуску "Ужгород" спостерігається накопичення автівок на виїзд з України, повідомляє Державна прикордонна служба.

"Наразі перед пунктом пропуску у черзі на оформлення очікують 35 легкових автомобілів", – йдеться у повідомленні.

Прикордонники рекомендують мандрівникам обирати інші маршрути руху. Зокрема, на кордоні зі Словаччиною функціонують пункти пропуску "Малий Березний" (для автомобільного і пішохідного сполучення, працює цілодобово), "Малі Селменці" (для пішохідного сполучення, працює з 09:00 до 21:00) та "Чоп (Страж)" (для залізничного сполучення, працює цілодобово).

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#кордон #накопичення #словаччина #авто
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