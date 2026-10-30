Українська делегація разом з евакуйованими жителями Олешків (Херсонська обл.) вирушила до російської Анапи, звідки літаками вони дістануться Білорусі, а далі автобусами – до України, повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Українська делегація разом з евакуйованими мешканцями Олешків вирушила до Анапи. Звідти вони вилетять літаками до Білорусі, а далі автобусами дістануться додому", – написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому місті Олешки на Херсонщині триває безпрецедентна гуманітарна місія, яка стала можливою завдяки локальному режиму припинення вогню. 27 жовтня о 3 ранку в Олешках запровадили режим тиші, що має тривати до кінця доби 1 листопада. Головна мета перемир’я – евакуювати місцевих мешканців та доставити в місто гуманітарну допомогу. Населений пункт перебуває під блокадою російських військових, через нестачу продовольства в місті виникла гуманітарна катастрофа.

Операція узгоджена Україною та РФ за безпосереднього посередництва першої леді США Меланії Трамп. Координацію здійснюють український омбудсмен Дмитро Лубінець та російська уповноважена з прав людини Яна Лантратова.

Для охочих виїхати з міста підготували 25 автобусів на 750 місць та карети швидкої допомоги для маломобільних людей. Про це повідомив Лубінець, який зранку у п’ятницю, 30 жовтня, перебував у Армянську, що в окупованому Росією Криму.

За даними ЗМІ, в Олешках наразі перебуває від 30 до 50 дітей. В місті є літні та маломобільні жителі, які потребують сторонньої допомоги.