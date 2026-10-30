Екскерівника держпідприємства підозрюють у розтраті понад 1,1 млрд грн – НАБУ

Колишнього керівника державного підприємства, яке входить до складу ДК "Укрспецекспорт" та має виключні повноваження на експорт та імпорт товарів військового призначення, підозрюють в розтраті коштів, повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

"За даними слідства, у 2015 році колишній керівник державного підприємства уклав договір з іноземною компанією, яка мала отримувати винагороду за посередницькі послуги під час продажу української військової продукції. Однак фактично переговори з іноземним замовником з однієї з країн Близького Сходу держпідприємство вело самостійно. Іноземна компанія в них участі не брала. Попри це, впродовж 2018-2019 рр. колишній керівник підписував акти про нібито надані агентські послуги та організував перерахування іноземній компанії коштів", – йдеться у повідомленні.

Фактично ці послуги не надавалися, а документи містили неправдиві відомості. У результаті державному підприємству завдано збитків на понад $43 млн (понад 1,1 млрд грн), що становить 30% від загальної суми контракту.

Досудовому розслідуванню активно сприяли фахівці Держаудитслужби.