Агент ФСБ, який готував підрив електропідстанції у Кропивницькому, проведе за ґратами 15 років

Російському агенту, якого Служба безпеки України затримала у березні цього року під час підготовки диверсії у Кропивницькому, винесли вирок – 15 років ув'язнення, повідомила СБУ.

"За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув'язнення з конфіскацією майна отримав російський агент, якого СБУ затримала у березні цього року під час підготовки диверсії у Кропивницькому", - йдеться у повідомленні СБУ у Телеграмі у п'ятницю.

Як з'ясувало розслідування, зловмисник на замовлення ФСБ намагався підірвати одну з ключових електропідстанцій, щоб знеструмити більшість стратегічних та соціальних об'єктів міста. Він мав забрати зі схрону саморобний вибуховий пристрій на основі 300 грамів пластиду та закласти його біля трансформаторів енергооб'єкта. Після "доповіді" про закладення вибухівки російські спецслужбісти планували дистанційно активувати її.

Співробітники СБУ затримали агента "на гарячому" поблизу обласного центру, коли він забирав бомбу зі схованки. За матеріалами справи, завдання ворога виконував завербований ФСБ місцевий безробітний. У поле зору рашистів він потрапив через телеграм-канали з пошуку "легких" заробітків.

Після вербування зрадник отримав від куратора з РФ геолокацію схрону, з якого він мав забрати "пакунок" та доставити на місце запланованої диверсії. Встановлено, що агент збирався у темну пору доби на таксі перевезти вибухівку, щоб замінувати електропідстанцію.

Під час обшуків у нього вилучено засоби підриву і 3 мобільні телефони, які він по черзі використовував для законспірованого зв'язку з ФСБ. За матеріалами СБУ суд визнав агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).