Окупанти просунулись біля прикордонного с. Гранів Харківської області, захопили 9 кв. км – DeepState

Російські окупанти просунулись біля прикордонного с. Гранів Дергачівської громади Харківського району, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Гранева", – повідомляється в телеграм-каналі проєкту в п'ятницю.

Згідно з мапами DeepState, площа російської окупації за добу зросла на 9,05 кв. км. Ворог зайняв територію за межами населених пунктів на південь від села, переважно вздовж українсько-російського державного кордону. Сам Гранів було окуповано ще раніше, у червні 2026 року, і відтоді ворожий плацдарм в цьому районі не збільшувався.

"Зона проникнення" (сіра зона) також зросла – на 10,38 кв км. Нові населені пункті в неї не потрапили, але в ній залишається сусіднє з Граневом с. Шевченка.

На інших напрямках фронту за добу без змін.