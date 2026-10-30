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Окупанти просунулись біля прикордонного с. Гранів Харківської області, захопили 9 кв. км – DeepState

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Окупанти просунулись біля прикордонного с. Гранів Харківської області, захопили 9 кв. км – DeepState
Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти просунулись біля прикордонного с. Гранів Дергачівської громади Харківського району, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Гранева", – повідомляється в телеграм-каналі проєкту в п'ятницю.

Згідно з мапами DeepState, площа російської окупації за добу зросла на 9,05 кв. км. Ворог зайняв територію за межами населених пунктів на південь від села, переважно вздовж українсько-російського державного кордону. Сам Гранів було окуповано ще раніше, у червні 2026 року, і відтоді ворожий плацдарм в цьому районі не збільшувався.

"Зона проникнення" (сіра зона) також зросла – на 10,38 кв км. Нові населені пункті в неї не потрапили, але в ній залишається сусіднє з Граневом с. Шевченка.

На інших напрямках фронту за добу без змін.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#deepstate #війна #харківська
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