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Кличко: Ініціатива будівництва переправ через Дніпро належить державі, Київ намагається віднайти рекомендований урядом 1 млрд грн

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Кличко: Ініціатива будівництва переправ через Дніпро належить державі, Київ намагається віднайти рекомендований урядом 1 млрд грн

Київська міська влада намагається віднайти 1 млрд грн, які уряд рекомендував виділити з міського бюджету на будівництво комбінованих водних переправ через Дніпро та під'їзних шляхів до них, ініціатором відповідного проєкту виступила держава.

"Я хочу підкреслити, щоб знову не перекручували деякі "дописувачі". З ініціативою проєкту будівництва комбінованих водних переправ через річку Дніпро та під'їзних шляхів до них виступила держава. І уряд ухвалив відповідну постанову(№ 1295 від 15 жовтня)", – зазначив міський голова Києва Віталій Кличко.

Він уточнив, що місця розміщення переправ визначає військове командування, а погоджує їх, зокрема, Київська міська військова адміністрація.

За словами міського голови, уряд рекомендував Києву виділити 1 млрд грн із міського бюджету на реалізацію цього проєкту. Наразі міська влада намагається віднайти ці кошти, щоб передати їх державним структурам.

Як повідомлялося, у вівторок, 27 жовтня, за підсумками засідання Ради оборони столиці Кличко заявив, що Київ планує спрямувати 1 млрд грн на реалізацію проєкту будівництва комбінованих водних переправ через Дніпро та під'їзних шляхів до них.

У п'ятницю міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник під час пленарного засідання Верховної Ради повідомив, що перші альтернативні мостові переправи в Києві, будівництво яких розпочалося в межах урядового проєкту для забезпечення транспортного сполучення, планують ввести в експлуатацію на початку 2027 року.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #фінансування #переправи #кличко
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