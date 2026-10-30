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Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН після ударів РФ по Дніпру, Чернігову та Кременчуку – постпред

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Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН після ударів РФ по Дніпру, Чернігову та Кременчуку – постпред

Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй (ООН) Андрій Мельник повідомив про скликання термінового засідання Ради безпеки ООН з метою притягнення РФ до відповідальності за удари по цивільних жителях у містах Дніпро, Чернігів та Кременчук (Полтавська обл.).

"У світлі останніх варварських звірств Росії проти українських цивільних у Дніпрі, Чернігові та Кременчуці, де російські ракети навмисно винищили 20 українців та поранили десятки інших, ми скликаємо термінове засідання Ради Безпеки ООН. Вигнати Росію", – написав Мельник в соцмережі Х у п'ятницю.

Про дату проведення засідання він не повідомив.

Як повідомлялося, у четвер, 29 жовтня, російські окупанти завдали удару по перону залізничного вокзалу, де стояли приміська електричка та регулярний пасажирський потяг. 15 загиблих та 14 поранених, 13 з них госпіталізовані.

Внаслідок удару російського баражуючого боєприпасу по житловому районі Чернігова 29 жовтня загинуло двоє 15-річних дівчат, постраждало 35 людей, серед яких четверо дітей, зокрема 10-місячна дівчинка. Вісьмох поранених госпіталізували, у тому числи трьох дітей.

Влучання російського безпілотника в житловий будинок у Кременчуці забрало життя трьох людей, травмувано 32 мешканців міста, серед них шестеро дітей. Дев'ятьох постраждалих госпіталізували, двоє з них у тяжкому стані, ще семеро у стані середньої тяжкості.

П'ятниця, 30 жовтня, оголошена Днями жалоби за загиблими в Чернігові та у Дніпропетровській області.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#радбез #оон #рф
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