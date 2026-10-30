Тепло до житлових будинків Києва почнуть подавати 2 листопада – мер

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Київ розпочне підключення до тепла житлових будинків із понеділка, 2 листопада.

"Ми першими в Україні розпочали опалювальний сезон 16 жовтня. Спочатку – для закладів соціальної сфери. За заявками керівників вже підключені до тепла майже 50 відсотків соцзакладів. Зокрема, 157 медзакладів, 402 дитсадки та 85 шкіл. А з понеділка, 2 листопада, розпочнемо подавати тепло і в житлові будинки", – написав Кличко в Телеграм у п'ятницю.

За його словами, на запуск централізованої системи теплопостачання Києва необхідно до тижня, тому рішення розпочати опалювальний сезон у житловому секторі столиця ухвалила за декілька днів до різкого зниження температури.

Кличко також додав, що протяжність тепломереж в Києві становить близько 3 тис км і вся система теплопостачання української столиці є однією з найбільших у Європі.

Як повідомлялося, Кличко заявив про старт опалювального сезону в Києві 16 жовтня. За його словами, опалюваний сезон спочатку, як зазвичай, розпочався для закладів соціальної сфери, "зокрема, в лікарнях, школах, садочках" за індивідуальними заявками їх керівників.

Зазвичай теплопостачання вмикають, коли середньодобова температура впродовж трьох днів нижча за +8 градусів за Цельсієм, а вимикають, коли вища за цей показник. Рішення приймають місцеві органи влади.

За прогнозами Укргідрометцентра, в Києві 1 листопада температура вночі очікується на рівні 4-6° вище нуля, вдень 7-9° (середньодобова близько +6-7°С). 31 жовтня вночі ще очікується 6-8° тепла, вдень близько 10° (середньодобова близько +8-9°С).