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В МЗС закликали ЮНЕСКО посилити відповідальність РФ за знищення культурної спадщини в окупованому Криму

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В МЗС закликали ЮНЕСКО посилити відповідальність РФ за знищення культурної спадщини в окупованому Криму

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест проти запланованого проведення 31 жовтня – 1 листопада 2026 року на території Ханського палацу в окупованому місті Бахчисарай в Криму низки масових заходів, спрямованих на публічну глорифікацію дій Російської імперії у ХІХ столітті.

"Ханський палац є пам'яткою історії та культури світового значення, що внесена Україною до Попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО… Ми закликаємо генерального директора ЮНЕСКО, її відповідні органи та держави-члени Організації негайно задіяти всі наявні міжнародні інструменти, спрямовані на припинення з боку Росії, що тимчасово окупувала Крим, практики, що перетворюють культурні пам'ятки корінного кримськотатарського народу на інструмент імперської пропаганди та виправдання і прославлення окупації", – йдеться в коментарі, опублікованому на сайті МЗС у п'ятницю.

Зазначається, що злочинні дії загарбників фіксуються при проведенні моніторингу, який ЮНЕСКО здійснює в тимчасово окупованому Криму з 2014 року, і Україна вже офіційно інформувала керівництво ЮНЕСКО та держави-члени Організації про злочинні наміри росіян у тимчасово окупованому Бахчисараї.

"Ми закликаємо ЮНЕСКО: надати принципову оцінку російським пропагандистським діям на території тимчасово окупованого Криму; посилити міжнародні механізми захисту української та кримськотатарської культурної спадщини; розглянути питання посилення відповідальності РФ за систематичне знищення культурної спадщини України, що має ознаки воєнних злочинів. Росія повинна бути притягнута до відповідальності за культурний геноцид, який вона здійснює з метою виправдання своєї колоніальної політики", – наголошується в коментарі українського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомлялося, раніше у п'ятницю президія Меджлісу кримськотатарського народу засудила заплановані російською окупаційною адміністрацією на 31 жовтня – 1 листопада масові заходи на території Ханського палацу в Бахчисараї, спрямовані на прославлення імперської політики Росії, і також закликала ЮНЕСКО й інші міжнародні організації домогтися припинення використання пам'ятки в пропагандистських цілях.

Як наголосив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, заплановані заходи передбачають облаштування "польового табору російської армії", відтворення побуту полків, що дислокувалися в Криму, та відкриття виставки "Кримська війна 1853-1856 рр.". У Меджлісі вважають, що проведення таких заходів на території пам'ятки історії та культури світового значення, внесеної Україною до Попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, є спробою прославлення російської колоніальної політики, яка супроводжувалася переслідуваннями кримськотатарського народу та заселенням Криму російськими колоністами.

У Меджлісі також наголошують, що використання Ханського палацу для таких заходів спрямоване на виправдання сучасної політики Росії щодо кримськотатарського народу. У заяві зазначається, що РФ як держава-окупант не набуває суверенних прав щодо об'єктів культурної спадщини України, а використання пам'ятки для імперської пропаганди суперечить нормам міжнародного гуманітарного права та міжнародним документам про захист культурних цінностей і права корінних народів.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#бахчисарай #юнеско #мзс
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