Меджліс закликав ЮНЕСКО припинити використання Ханського палацу в Бахчисараї для російської імперської пропаганди

Президія Меджлісу кримськотатарського народу засудила заплановані російською окупаційною адміністрацією на 31 жовтня – 1 листопада масові заходи на території Ханського палацу в Бахчисараї, спрямовані на прославлення імперської політики Росії, та закликала ЮНЕСКО й інші міжнародні організації домогтися припинення використання пам'ятки в пропагандистських цілях.

Як йдеться у заяві, оприлюдненій головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим у соціальній мережі Facebook, заплановані заходи передбачають облаштування "польового табору російської армії", відтворення побуту полків, що дислокувалися в Криму, та відкриття виставки "Кримська війна 1853-1856 рр.".

У Меджлісі вважають, що проведення таких заходів на території пам'ятки історії та культури світового значення, внесеної Україною до Попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, є спробою прославлення російської колоніальної політики, яка супроводжувалася переслідуваннями кримськотатарського народу та заселенням Криму російськими колоністами.

"Президія Меджлісу кримськотатарського народу рішуче засуджує проведення російською окупаційною адміністрацією на території Ханського палацу масових заходів, спрямованих на глорифікацію злочинної імперської політики Росії ХІХ століття, та розцінює це як акт привласнення культурної спадщини корінного кримськотатарського народу з метою легітимізації спроби анексії Криму", – йдеться в заяві.

У Меджлісі також наголошують, що використання Ханського палацу для таких заходів спрямоване на виправдання сучасної політики Росії щодо кримськотатарського народу.

У заяві зазначається, що Російська Федерація як держава-окупант не набуває суверенних прав щодо об'єктів культурної спадщини України, а використання пам'ятки для імперської пропаганди суперечить нормам міжнародного гуманітарного права та міжнародним документам про захист культурних цінностей і права корінних народів.

Президія Меджлісу закликала ЮНЕСКО та інші міжнародні організації вжити заходів для припинення практики використання Росією культурних пам'яток кримськотатарського народу як інструменту імперської пропаганди та виправдання окупації.

Окремо Меджліс звернувся до Міністерства закордонних справ України із закликом направити офіційну ноту протесту генеральному директору ЮНЕСКО та голові Виконавчої ради організації, а також ініціювати скликання позачергової сесії Виконавчої ради для розгляду питання моніторингу ситуації в тимчасово окупованому Криму відповідно до рішення ЮНЕСКО від 14 жовтня 2026 року.

Ханський палац у Бахчисараї – головна резиденція кримських ханів династії Ґераїв, правителів Кримського ханства. Його будівництво розпочалося у першій половині XVI століття. Палац був не лише резиденцією правителів, а й адміністративним, політичним і культурним центром ханства.

Архітектурний ансамбль включає ханські покої, Велику ханську мечеть, гарем, зал Дивану, ханське кладовище та відомий Фонтан сліз. Це єдиний у світі збережений зразок кримськотатарської палацової архітектури та важлива національна святиня кримськотатарського народу.

Палац є пам'яткою культурної спадщини національного значення та входить до Попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у складі історичного середовища столиці кримських ханів. Після окупації Криму Росією у 2014 році окупаційна влада розпочала на його території роботи під виглядом реставрації, які, за оцінками українських органів охорони культурної спадщини, загрожують збереженню автентичності комплексу.