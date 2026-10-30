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Петиція про зменшення в нічний час гучності сирен повітряної тривоги у Києві не набрала необхідних голосів

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Петиція про зменшення в нічний час гучності сирен повітряної тривоги у Києві не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом зменшити гучність вуличних сирен повітряної тривоги у житлових районах столиці в нічний час не набрала необхідних для розгляду голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 31 серпня і станом на 30 жовтня вона набрала лише 929 голоси із 6 тис. необхідних.

"Під час комендантської години місто фактично завмирає: не працює громадський транспорт, закриті більшість магазинів та установ, на вулицях майже немає людей. Абсолютна більшість киян перебуває вдома та додатково отримує повідомлення про небезпеку через мобільні телефони. Водночас через нову тактику російських атак протягом однієї ночі в Києві може бути оголошено 5-6 повітряних тривог", – йшлося в петиції.

У зв'язку з цим, авторка петиції просила: зменшити гучність вуличних сирен у житлових районах у нічний час, особливо під час комендантської години, залишивши рівень, достатній для оповіщення населення; усунути несинхронність роботи гучномовців, через яку один і той самий сигнал починає лунати з різних точок із затримкою в декілька хвилин.

Як повідомлялося, у січні петиція до Київради із закликом запровадити в столиці не агресивний звуковий сигнал "Відбій повітряної тривоги" не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#сирена #петиція #повітряна_тривога
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