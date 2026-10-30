Міносвіти не планує масового включення університетів до експерименту з наглядовими радами

Міністерство освіти і науки не планує масового включення університетів до експерименту із посилення ролі наглядових рад в закладах вищої освіти.

"Важливим напрямом обговорення стало продовження експерименту з посиленою моделлю врядування університетів. МОН працює над розширенням фінансової, інвестиційної та майнової автономії закладів вищої освіти. Йдеться про створення умов, за яких університети зможуть ефективніше залучати ресурси, розвивати партнерства та спрямовувати власні доходи на пріоритетні потреби", – йдеться в повідомленні Міносвіти за результатами зустрічі міністра освіти Андрія Бутенка з керівниками закладів вищої освіти та ГО "Спілка ректорів закладів вищої освіти України".

У відомстві зазначили, що водночас розширення повноважень має супроводжуватися прозорим управлінням, чітким розподілом відповідальності між керівництвом, ученими та наглядовими радами, а також підзвітністю університетським спільнотам.

"Міністерство не планує масового включення університетів до експерименту. Для закладів, готових долучитися до нової моделі, передбачається можливість приєднання за рішенням ученої ради", – наголосили у Міносвіти.

Окремо сторони обговорили підготовку законопроєкту щодо модернізації мережі вищої освіти.

"Рішення щодо змін у мережі мають враховувати освітні потреби, кадрову спроможність, фінансову стійкість університетів і перспективи розвитку регіонів. Важливими умовами залишаються захист прав студентів і працівників та зрозумілі процедури реалізації змін", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у вересні 2024 року Кабінет міністрів запустив у трьох вишах експериментальний проєкт із посилення ролі наглядових рад. Зокрема, учасниками експерименту стали Національний авіаційний університет (НАУ), який реорганізовано в державне некомерційне підприємство Національний університет "Київський авіаційний інститут" (КАІ), а також Запорізький національний університет і Карпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Колишній віцепрем'єр, який відповідав за освіту, Михайло Федоров в середині 2025 року анонсував, що в 2026-му реформу поширять на всі виші. Але в кінці 2025-го профільний заступник міністра освіти Микола Трофименко заявив, що наглядові ради законодавчо узаконять, але реформу залишать добровільною.

6 жовтня Трофименко заявив, що Міносвіти не вистачило дворічного експерименту, щоб переконатися в ефективності моделі посилення ролі наглядових рад в університетах. В свою чергу міністр освіти Андрій Бутенко вважає, що зарано оцінювати на проміжному етапі результати експерименту.

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" (КАІ) Ксенія Семенова вважає, що експеримент із посилення ролі наглядових рад в університетах необхідно поширювати на всі виші, або щонайменше передбачити зміну організаційно-правової форми на державні некомерційні товариства.

Міносвіти пропонує запустити ще на два роки дещо видозмінений експериментальний проект щодо запровадження посиленої моделі врядування закладів вищої освіти. Зокрема, проєктом акту пропонується знову реалізувати протягом двох років експеримент за участю Національного університету "Київський авіаційний інститут" (КАІ), Запорізького національного університету та Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, які вже брали участь у попередньому експерименті, що тривав попередні два роки. Інші університети державної форми власності, що належать до сфери управління Міносвіти, зможуть ініціювати приєднання до посиленої моделі за рішенням ученої ради, а також міністерство зможе самостійно ініціювати приєднання до посиленої моделі закладу, щодо якого встановлено ознаки кризового стану.