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Генпрокурор Словаччини відновив розгляд справи про передачу Україні винищувачів МіГ-29 та ЗРК "Куб"

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Генеральний прокурор Словаччини Марош Жилінка ухвалив рішення відновити розгляд справи про передачу попередньою владою країни військової техніки Україні у 2023 році.

"Після перегляду справи я дійшов висновку, що рішення про її припинення було ухвалене передчасно", – написав Жилінка в соціальній мережі. За його словами, розгляд справи необхідно поновити, відповідне доручення направлено прокурору міста Тренчин.

Справа стосується передачі Україні 13 винищувачів МіГ-29 та зенітних ракетних комплексів "Куб", які перебували на озброєнні Словаччини.

У лютому 2026 року прокурор Братислави Растислав Ремета, завершуючи попереднє розслідування, заявив, що передані винищувачі та системи ППО були застарілими, а їх передача Україні не містила ознак кримінального правопорушення. Раніше, 31 жовтня 2025 року, слідчий поліції припинив кримінальне провадження, а 26 січня 2026 року прокурор відхилив скаргу на це рішення.

У вересні 2026 року Генеральна прокуратура Словаччини повідомляла, що перевірила законність припинення провадження та дійшла висновку, що рішення слідчого і прокурора були законними. Нинішнє рішення Жилінки означає повернення до розгляду обставин справи, однак саме по собі не свідчить про встановлення кримінального правопорушення.

Автор

Редактор · Політичні новини
#розслідування #техніка #словаччина
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