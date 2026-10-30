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У Києві відновили рух Південним мостом з лівого на правий берег

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У Києві відновили рух транспорту Південним мостом у напрямку з лівого на правий берег, проїзд дозволений однією смугою для транспортних засобів вагою до 10 тонн.

"З лівого на правий берег Києва відновили рух транспорту Південним мостом. Проїзд здійснюється однією смугою для транспортних засобів вагою до 10 тонн, зокрема легкових авто", – зазначив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Телеграмі.

Водночас рух Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег Києва залишається закритим.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #рух #південний_міст
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