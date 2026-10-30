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Буданов: Гуманітарна операція в Олешках має отримати продовження

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Буданов: Гуманітарна операція в Олешках має отримати продовження
Фото: https://t.me/Kyrylo_Budanov_Official/

Зараз в Олешках триває гуманітарна операція, вона має отримати продовження, заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

"Це важлива операція, і вона має отримати продовження. Для України важливе життя кожного громадянина", – написав Буданов у телеграм-каналі у п'ятницю.

За його словами, з українського боку операцію координує уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, із яким він перебуває на постійному зв'язку.

Водночас речник Путіна Дмитро Пєсков назвав тимчасове припинення вогню в місті окремою ситуацією, яку поки складно пов'язати з усім переговорним процесом щодо завершення війни.

"Це окремо взята ситуація, яку поки складно проєктувати на весь процес врегулювання", – сказав Пєсков, передають росЗМі.

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#гуманітарна #олешки #операція
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