Буданов: Гуманітарна операція в Олешках має отримати продовження

Зараз в Олешках триває гуманітарна операція, вона має отримати продовження, заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

"Це важлива операція, і вона має отримати продовження. Для України важливе життя кожного громадянина", – написав Буданов у телеграм-каналі у п'ятницю.

За його словами, з українського боку операцію координує уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, із яким він перебуває на постійному зв'язку.

Водночас речник Путіна Дмитро Пєсков назвав тимчасове припинення вогню в місті окремою ситуацією, яку поки складно пов'язати з усім переговорним процесом щодо завершення війни.

"Це окремо взята ситуація, яку поки складно проєктувати на весь процес врегулювання", – сказав Пєсков, передають росЗМі.