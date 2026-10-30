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ДБР запобігло продажу бронемашини та вибухівки, затримано ексзаступника командира бригади ЗСУ та його спільника

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Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) запобігли продажу броньованої розвідувально-дозорної машина БРДМ-2 та вибухівки потужністю близько 300 кг у тротиловому еквіваленті, інформує ДБР.

"Серед затриманих – колишній заступник командира однієї з механізованих бригад ЗСУ", – йдеться в повідомленні відомства на сайті в п'ятницю.

За даними слідства, підполковник незаконно заволодів бронемашиною та приховав її на території одного з підрозділів. Крім цього, він планував продати вибухівку.

"Знайшовши потенційного покупця, чоловік домовився про продаж БРДМ-2 разом із вибухівкою за $8 тис. Щоб приховати походження бронемашини, перед продажом на ній знищили заводський номер", – зазначається в повідомленні.

В Бюро уточнюють, що безпосередню передачу військового майна покупцеві підполковник доручив своєму спільнику.

"Уночі той вивів бронемашину зі схованки та перегнав до лісосмуги на Дніпропетровщині. Там уже чекав спеціальний трал, яким техніку мали вивезти. Однак завершити оборудку не вдалося. Під час отримання $8 тис. працівники ДБР затримали посередника", – уточнюється в повідомленні.

На місці також вилучили БРДМ-2 та вибухівку. Згодом затримали й колишнього заступника командира бригади.

Обом фігурантам наразі повідомлено про підозру у викраденні військового майна за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Автори

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#бронемашина #вибухівка #затримання #дбр
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