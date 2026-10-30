Міноборони повідомило про грантові конкурси на розробку радарів та керованих ракет "повітря – повітря"

Міністерство оборони України спільно з Міністерством цифрової трансформації України та кластером оборонних інновацій Brave1 запускають грантові конкурси на розробку керованих ракет "повітря – повітря" та українських радарів, а наступним кроком стане грантовий конкурс на турбореактивні двигуни, повідомляється в телеграм-каналі українського оборонного відомства в п'ятницю.

Міністр оборони України Євгеній Хмара звернувся до виробників – учасників Brave1 та заявив, що відомство очікує від українських виробників розвитку власних навігаційних рішень, посилення радіоелектронної боротьби, створення радарів для виявлення малопомітних цілей та доступних засобів, які можна масштабувати у виробництві. "Наші вимоги зрозумілі: ефективність, доступна вартість, взаємодія між системами та достатній об'єм постачання. Саме на цих результатах маємо зосередити спільну роботу держави, військових і українського оборонно-промислового комплексу", – зазначив він.

Окремим завданням для виробників міністр назвав пошук нових рішень для протидії керованим авіаційним бомбам та зниження ефективності їх застосування.

"Сьогодні наш фокус – протидія російським загрозам. Але важливо створювати інноваційні рішення, які дозволять нам діяти на випередження і переважати. Нам потрібен асиметричний вплив. Нам потрібні технології, які змінюють правила гри на нашу користь", – резюмував Хмара.