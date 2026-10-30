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Число постраждалих від удару РФ по гаражному кооперативу в Полтаві зросло до двох осіб

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Двоє чоловіків віком 71 та 73 роки постраждали внаслідок російського удару по гаражному кооперативу в Полтаві, одного з них госпіталізували, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Дяківнич.

"Постраждали двоє чоловіків 71 та 73 років. Один з них отримав травми середньої тяжкості, його ушпиталили. Іншому медики надали допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився", – написав Дяківнич у Телеграм-каналі.

Раніше очільник ОВА інформував про атаку ворожого БпЛА по території гаражного кооперативу у місті. На той час було відомо про одного постраждалого.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#полтава #постраждалі #атака
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