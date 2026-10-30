Кабмін погодив реорганізацію 11 дослідних станцій НААНУ – Міносвіти

Кабінет міністрів України погодив реорганізацію 11 дослідних станцій Національної академії аграрних наук України (НААНУ), вони продовжать роботу як структурні підрозділи у складі потужніших наукових інституцій, повідомили в Міністерстві освіти і науки.

"Це дасть змогу зберегти їхні наукові команди, дослідницькі напрацювання та посилити спроможності для подальших досліджень і впровадження розробок… Головна мета змін полягає у розвитку дослідницького потенціалу станцій. Їхнє приєднання до установ із вагомими науковими напрацюваннями дасть змогу поєднати фахову експертизу колективів, посилити координацію досліджень і забезпечити подальшу роботу за відповідними науковими напрямами", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що відповідні рішення підготовлено за результатами проведеної державної атестації наукових установ.

У відомстві розповіли, що реорганізація передбачає збереження робочих місць, кадрового потенціалу та сформованих наукових шкіл. Зокрема, станції продовжать виконувати свої наукові та науково-виробничі завдання як структурні підрозділи, а їхні розробки й результати досліджень використовуватимуться в подальшій роботі об'єднаних та сильніших установ.

Так, ухвалені рішення передбачають приєднання:

Одеської дослідної станції Національного наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини", Дослідної станції епізоотології Національного наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" та Тернопільської дослідної станції Інституту ветеринарної медицини НААН до Національного наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини";

Закарпатської науково-дослідної станції лососівництва та відтворення зникаючих видів риб Інституту рибного господарства НААН та Львівської дослідної станції Інституту рибного господарства НААН до Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України;

Сарненської дослідної станції Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України до Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України;

Поліської дослідної станції Національного наукового центру "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського" до Національного наукового центру "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського";

Сквирської дослідної станції органічного виробництва Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України до Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України;

Дослідної станції Київського аграрного університету Національної академії аграрних наук до Київського аграрного університету Національної академії аграрних наук;

Донецької дослідної станції Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук до Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук;

Дослідної станції "Маяк" Інституту овочівництва і баштанництва НААН до Носівської селекційно-дослідної станції Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН.

"Для аграрного сектору важливим результатом стане продовження досліджень у ветеринарній медицині, рибному господарстві, меліорації, ґрунтознавстві, агроекології, органічному виробництві, овочівництві та селекції. Збереження цих напрямів і посилення взаємодії між науковими колективами створюватимуть основу для подальшого практичного використання їхніх напрацювань", – наголосили в міністерстві.

В свою чергу, міністр освіти і науки України Андрій Бутенко додав, що аграрна галузь – стратегічна для України, і аграрна наука має розвиватися разом із нею, тому для міністерства було принципово провести реорганізацію так, щоб науковці й науковиці зберегли робочі місця, а їхні дослідження тривали.

"Підтримка науковців є однією з політик міністерства. Визначальним критерієм державної підтримки є результативність наукових команд. Цьогоріч запровадили базове фінансування за результатами державної атестації. Це означає, що установи, які демонструють кращі результати, отримують більше коштів для роботи й розвитку. Додатково на це спрямовано 3,09 млрд грн, із яких близько 2 млрд грн передбачено на надбавки до зарплат учених", – розповів він.