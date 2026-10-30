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Унаслідок атаки РФ на цивільне підприємство на Сумщині загинула жінка, ще восьмеро людей постраждали – ОВА

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Унаслідок атаки РФ на цивільне підприємство на Сумщині загинула жінка, ще восьмеро людей постраждали – ОВА
Фото: Сумська ОВА

Унаслідок російської атаки ударними безпілотниками на цивільне підприємство у Шосткинській громаді Сумської області загинула 43-річна жінка, ще восьмеро людей дістали поранень, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"росіяни цілеспрямовано атакували ударними безпілотниками цивільне підприємство у Шосткинській громаді, де на той момент працювали люди", – написав він у Телеграм.

За його словами, одна з постраждалих перебуває у важкому стані, медики надають пораненим необхідну допомогу.

На місці триває рятувальна операція та ліквідація наслідків атаки. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється. 

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#сумська #жертви #атака
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