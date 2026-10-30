Україна розширить екологічний моніторинг Чорного моря – Міносвіти

Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ) та Адміністрація морських портів України (АМПУ) підписали меморандум щодо об'єднання зусиль для розширення екологічного моніторингу Чорного моря, повідомили в Міністерстві освіти і науки.

"Співпраця дасть змогу вперше за час повномасштабної війни охопити регулярним екологічним моніторингом узбережжя від Дніпробузького лиману до гирла Дунаю. Через російську агресію доступ до моря та можливості відбору проб суттєво обмежені, водночас потреба в актуальних даних про стан морського середовища зростає", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що посилення морських досліджень є одним із завдань об'єднання наукових спроможностей у складі НАНЦ, а співпраця з Адміністрацією морських портів України дає змогу поєднати роботу вчених із можливостями фахівців, які працюють безпосередньо в портових акваторіях.

Це, зокрема, допоможе отримувати системні дані про стан Чорного моря, виявляти зміни та формувати наукову основу для рішень щодо захисту й відновлення морського середовища.

У межах співпраці передбачено, що АМПУ організовуватиме відбір проб води в портових акваторіях, а НАНЦ досліджуватиме їх за низкою фізичних, хімічних і біологічних показників.

У відомстві додали, що наступним кроком стане узгодження місць і частоти відбору зразків, а також переліку параметрів морського середовища, які вимірюватимуть у межах моніторингу.

Меморандум діятиме до кінця 2027 року з можливістю автоматичного продовження.

Як повідомлялося, у травні 2026 року до Національного антарктичного наукового центру приєднали Український науковий центр екології моря. Це стало першим етапом створення об'єднаного національного центру морських і полярних досліджень. Відтак напрями роботи НАНЦ розширилися та охоплюють моніторинг морського середовища і вивчення Чорного моря.