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Greenpeace виявив 7 танкерів із 288 тис. тонн російського дизелю для США та запустив інтерактивну карту їх відслідковування

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Міжнародна екологічна організація Greenpeace ідентифікувала сім танкерів, що транспортують близько 288 тис. тонн (2,25 млн барелів) російського дизельного пального до Сполучених Штатів Америки, та оприлюднила інтерактивну карту для відстеження їхнього переміщення в режимі реального часу.

Згідно з повідомленням "Greenpeace Україна", ідентифіковані судна Taurus, Pvt Azura, Agioi Fanendes, Talisman, Leruo, Iblea та Primorye перевозять перші партії пального в межах домовленостей, досягнутих 9 жовтня між президентом США Дональдом Трампом та президентом РФ Володимиром Путіним.

Постачання здійснюються на підставі генеральної ліцензії №135, виданої Міністерством фінансів США, яка дозволяє транзакції щодо продажу, транспортування та імпорту російського дизельного пального до 7 квітня 2027 року. Водночас транспортування відбувається у режимi секретностi через указ президента РФ від 28 вересня 2026 року, який обмежив публікацію митної та транспортної інформації щодо експорту енергоресурсів для обходу міжнародних обмежень.

Екологічна організація наголошує, що зазначені рейси порушують санкційні режими Європейського Союзу та Великої Британії, адже здійснюються суднами "тіньового флоту" та з перевищенням встановленого цінового ліміту, через що судам заборонено проходити європейськими та північними водами й отримувати портові послуги.

Відслідкувати рух танкерів можна за посиланням: https://maps.greenpeace.org/maps/gpuk/us-diesel-tanker-tracker/.

У Greenpeace зазначають про зростання політичного та юридичного опору всередині США. Представники обох партій у Конгресі застерегли американські банки, судноплавні та нафтові компанії від участі в цих операціях через загрозу притягнення до кримінальної відповідальності та анонсували парламентські розслідування щодо порушення чинного законодавства США.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" у Greenpeace Україна, в розробці взяли участь український офіс організації за співпраці з кількома іншими офісами.

"Кожне постачання російського дизелю має свою ціну – людські життя. Кожен долар, який надходить до Росії, може фінансувати нові атаки, нові руйнування і нові смерті. Ці постачання також підривають міжнародний санкційний режим і надсилають небезпечний сигнал: із Росією можна продовжувати вести бізнес як завжди, навіть попри її війну проти України. Людські життя мають бути важливіші за прибутки від викопного палива", – наводяться в релізі слова енергетичної кампейнерки Greenpeace Україна Поліни Колодяжної.

Як повідомлялося, паливна угода РФ та США передбачає початкове постачання 300 тис. тонн дизелю на ринки США та світу з подальшим збільшенням обсягів до 500 тис. тонн у листопаді та додатковим 1 млн тонн у майбутньому.

Лідери Європейського союзу у висновках саміту Європейської ради висловили жаль з приводу рішення США тимчасово скасувати санкції щодо російського дизелю, а група євродепутатів закликала ЄС гарантувати, що європейський ринок залишатиметься закритим для російських енергоносіїв.

На тлі цих подій адміністрація Дональда Трампа також затримує розгляд трансферу зенітних ракет до систем Patriot Україні від країн-партнерів, що збіглося з розбіжностями між Вашингтоном і Києвом щодо ударів по російських нафтопереробних заводах.

Автори

Кореспондент · економіка, уряд, парламент
Редактор · Політичні новини
#greenpeace #танкери #рф #карта
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