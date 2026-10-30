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У Полтаві внаслідок падіння БпЛА загорілися гараж та автомобіль, є постраждалий – обладміністрація

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Одна людина постраждала внаслідок падіння безпілотного літального апарата на території гаражного кооперативу в Полтаві, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Дяківнич.

"У Полтаві зафіксовано падіння БпЛА на території гаражного кооперативу. Сталося загоряння приміщення гаражу та легкового автомобіля. Попередньо – без постраждалих. Інформація уточнюється", – написав він у Телеграмі.

Згодом Дяківнич уточнив, що, за попередньою інформацією, одна людина постраждала.

"Їй надають усю необхідну допомогу. Усі служби працюють на місці", – додав очільник ОВА.

 

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#полтава #постраждала #гараж #атака
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