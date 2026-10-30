У Полтаві внаслідок падіння БпЛА загорілися гараж та автомобіль, є постраждалий – обладміністрація

Одна людина постраждала внаслідок падіння безпілотного літального апарата на території гаражного кооперативу в Полтаві, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Дяківнич.

"У Полтаві зафіксовано падіння БпЛА на території гаражного кооперативу. Сталося загоряння приміщення гаражу та легкового автомобіля. Попередньо – без постраждалих. Інформація уточнюється", – написав він у Телеграмі.

Згодом Дяківнич уточнив, що, за попередньою інформацією, одна людина постраждала.

"Їй надають усю необхідну допомогу. Усі служби працюють на місці", – додав очільник ОВА.