Сили оборони завдали низку ударів по складах і ремонтних підрозділах окупантів на ТОТ – Генштаб

Підрозділи Сил оборони України уразили пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу російських окупантів "Іскандер-М" у Курській області РФ, а також ремонтні підрозділи, склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів противника на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей України в четвер, 29 жовтня, та в ніч на п'ятницю, 30 жовтня, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

"Що саме уражено: склади боєприпасів армії рф, район н.п. Малоянисоль, Донецька область, район н.п. Новоєгорівка, Харківська область та район н.п. Ганусівка, Луганська область; склад матеріально-технічних засобів окупантів, район Біловодська, Луганська область; ремонтний підрозділ противника, район Рубіжного, Луганська область; ремонтно-відновлювальна база російського агресора, район н.п. Писарівка, Луганська область", – повідомляється в телеграм-каналі Генштабу ЗСУ в п'ятницю.

Повідомляється, що пускова установка ОТРК "Іскандер-М" була вражена в районі перевантаження балістичних ракет біля міста Фатеж Курської області РФ.

Днем раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили України завдали по території РФ два ракетні удари, в результаті яких були знищені два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34, а також уражена пускова установка "Іскандера", не уточнивши де саме. Перед тим пресслужба Військово-морських сил ЗСУ повідомила, що Су-34 були знищені ударом берегового ракетного комплексу "Нептун" по аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області РФ.