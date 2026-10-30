Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Жовтень прощатиметься повсюдними дощами, листопад принесе в Карпати мокрий сніг

1 хв читати
Додати як джерело
Жовтень прощатиметься повсюдними дощами, листопад принесе в Карпати мокрий сніг

Помірні дощі очікуються в суботу, 31 жовтня, в більшості південних, центральних, Чернігівській та Сумській областях, на решті території України місцями невеликі дощі.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер очікується північно-західний, у східних областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

В Києві 31 жовтня місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень близько 10°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві з 1881 року найвища температура 31 жовтня була 21,7° тепла в 2023 р., найнижча 17,8° морозу в 1920 р.

В неділю, 1 листопада, на північному сході, вночі і на сході країни та на Закарпатті очікуються невеликі дощі, в Карпатах з мокрим снігом. На решті території – без істотних опадів.

На південному заході країни вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, на сході країни до 11° (у західних та Вінницькій областях 0-6° тепла); вдень 7-12°, на півдні та сході країни до 15°.

В Києві 1 листопада без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#прогноз #погода #прогноз_погоди
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський запровадив санкції проти 10 компаній і 19 росіян, причетних до створення системи "Рассвєт", та 39 суден тіньового флоту

Зеленський запровадив санкції проти 10 компаній і 19 росіян, причетних до створення системи "Рассвєт", та 39 суден тіньового флоту

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про запровадження санкцій проти 10 компаній і 19 громадян РФ, причетних до створення російської…

Читати
Корецький: Коштів для Сил оборони вистачить повною мірою, за декілька днів закриємо регіональні платежі за жовтень

Корецький: Коштів для Сил оборони вистачить повною мірою, за декілька днів закриємо регіональні платежі за жовтень

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький наголосив, що коштів для Сил оборони вистачить повною мірою і загроз нестачі коштів на цей напрям немає. …

Читати

Для допомоги жителям Олешків підготовлено 25 автобусів на 750 місць та автомобілі швидкої допомоги – Лубінець

Для проведення гуманітарної місії в Олешках Херсонської області підготовлено 25 автобусів загальною місткістю 750 місць, а також автомобілі швидкої д…

Читати