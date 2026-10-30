Жовтень прощатиметься повсюдними дощами, листопад принесе в Карпати мокрий сніг

Помірні дощі очікуються в суботу, 31 жовтня, в більшості південних, центральних, Чернігівській та Сумській областях, на решті території України місцями невеликі дощі.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер очікується північно-західний, у східних областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

В Києві 31 жовтня місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень близько 10°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві з 1881 року найвища температура 31 жовтня була 21,7° тепла в 2023 р., найнижча 17,8° морозу в 1920 р.

В неділю, 1 листопада, на північному сході, вночі і на сході країни та на Закарпатті очікуються невеликі дощі, в Карпатах з мокрим снігом. На решті території – без істотних опадів.

На південному заході країни вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, на сході країни до 11° (у західних та Вінницькій областях 0-6° тепла); вдень 7-12°, на півдні та сході країни до 15°.

В Києві 1 листопада без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°.