Радник президента: Ключові питання завершення війни потрібно вирішувати на зустрічі лідерів, а не телефоном

Російські пропозиції провести телефонну розмову президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним можуть бути спробою уникнути тристоронньої зустрічі на рівні лідерів, вважає радник президента України Дмитро Литвин.

"Це вже не вперше росіяни розказують чи то про дзвінок, чи то про "хай їде в Москву", щоб зіскочити з необхідності тристороннього формату на рівні лідерів", – сказав Литвин, відповідаючи на запитання, чи розглядає Зеленський можливість телефонної розмови з Путіним з огляду на останні контакти європейських лідерів.

За його словами, ключові питання потрібно вирішувати на рівні лідерів, однак для цього необхідні зустріч, домовленості та гарантії, яких складно досягти під час телефонної розмови.