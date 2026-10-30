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Перші альтернативні мостові переправи в Києві планують запустити на початку 2027 року – Калашник

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Перші альтернативні мостові переправи в Києві планують запустити на початку 2027 року – Калашник
Фото: https://t.me/Mykola_Kalashnyk

Перші альтернативні мостові переправи в Києві, будівництво яких розпочалося в межах урядового проєкту із забезпечення транспортного сполучення, планують ввести в експлуатацію на початку 2027 року, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

"(…) є ухвалений урядовий проєкт, який забезпечив швидке будівництво альтернативних мостових переправ через річки, в тому числі через Дніпро. Загалом передбачається реалізація 21 мостової переправи. Роботи в Києві вже розпочаті, перші мости запрацюють на початку року", – сказав Калашник, уперше виступаючи на пленарному засіданні Верховної Ради в статусі міністра у п'ятницю.

За його словами, протягом останнього місяця РФ системно атакує мостову інфраструктуру України, намагаючись порушити транспортне сполучення та логістику. Масовані ураження зафіксовано в Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харкові.

Калашник зазначив, що урядовий проєкт передбачає оперативне будівництво альтернативних переправ через річки, зокрема через Дніпро, а реалізацію робіт взяла на себе центральна влада.

Міністр також повідомив, що цього року на автомобільних дорогах державного значення відремонтовано майже 19 млн кв. м асфальтового покриття. На фронтових маршрутах ремонтні роботи поєднують із фізичним захистом: наразі облаштовано майже 100 км антидронового захисту, ще близько 50 км перебувають у роботі.

Джерело: https://www.youtube.com/live/WXGKUqlaEoM?is=d-nUWvUsPtLdpNnF

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#роботи #переправи #мостові
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