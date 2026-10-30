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Бутенко повідомив про продовження приєднання Уманського педуніверситету до Уманського національного університету

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Бутенко повідомив про продовження приєднання Уманського педуніверситету до Уманського національного університету

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко повідомив, що реорганізація Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини шляхом його приєднання до Уманського національного університету триває.

"У нас, згідно з постановою уряду, йде об'єднання двох університетів. Є багато дискусій навколо цього. Є багато звернень і повідомлень до Міністерства освіти про ті чи інші факти порушення кримінальних справ тими чи іншими правоохоронними органами, але міністерство діє в межах і в спосіб, передбачені освітнім законодавством. Якщо правоохоронні органи дійдуть до висновку, наприклад оголошення підозри, а не тільки порушена кримінальна справа, міністерство відразу зреагує", – сказав Бутенко під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Міністр зазначив, що наразі в університеті є тимчасовий виконувач обов'язків ректора для врегулювання організаційних питань щодо об'єднання.

Він не відкидає, що виконувача обов'язків буде змінено у разі необхідності.

Як повідомлялося, у червні 2025 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про реорганізацію Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини шляхом його приєднання до Уманського національного університету.

У липні Київський окружний адміністративний суд скасував рішення про об'єднання вишів.

Наприкінці вересня Всеукраїнська аграрна рада повідомила, що Уманський національний університет продовжує проходити управлінське та організаційне оновлення. Зокрема, у березні Міносвіти сформувало наглядову раду університету та призначило нову виконувачку обов'язків ректора. Університет також завершує процес реорганізації та оновлює підходи до організації освітнього процесу.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#реорганізація #університети
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