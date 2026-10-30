Окупанти вночі атакували енергетичні та залізничні об'єкти в 7 областях, пошкоджені 12 будинків – Корецький

Одна людина загинула і чотири постраждали внаслідок російських обстрілів в ніч на п'ятницю, пошкоджені 12 житлових будинків, енергетичні та транспортні об'єкти у семи областях України та Києві, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"На жаль, у столиці загинула одна людина. Ще четверо людей постраждали в Києві, на Донеччині, Харківщині та Волині. Співчуваю рідним і близьким", – написав Корецький в Телеграм.

За його словами, під ударами були також Київська, Чернігівська, Дніпропетровська та Полтавська області.

"Основна ціль ворога – енергетика. Росія била по об'єктах енергосистеми на Київщині та в Дніпрі. Є пошкодження, фахівці вже працюють на місцях, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Окрім того, ворог завдав ракетного удару по енергетичній інфраструктурі на Полтавщині. Під ударом були також залізничні об'єкти", – повідомив очільник уряду.

За словами Корецького, пошкоджені будинки в Києві, в Київській та Харківській областях, як приватні, так і багатоквартирні. Над ліквідацією наслідків ударів працюють відповідні служби.

Як повідомлялося, одна людина загинула внаслідок російської повітряної атаки на Київ у четвер увечері: падіння уламків ворожої ракети у дворі житлового комплексу в Дніпровському районі спричинило часткове руйнування та пожежу в будівлі магазину, а за двома іншими адресами в районі було пошкоджено житлові будинки та автомобілі. Також повідомлялося про одного постраждалого внаслідок удару по торгівельному центру у Київському районі Харкова.

30 жовтня у Чернігові оголошено День жалоби для вшанування пам'яті чотирьох мешканців міста, які загинули внаслідок російських обстрілів упродовж 21-29 жовтня. Також День жалоби оголошено у Дніпропетровській області для вшанування пам'яті 15 громадян, які загинули внаслідок російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі в четвер.