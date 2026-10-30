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Лубінець показав відео з Олешків, куди разом із ним прибули двоє українських журналістів

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Лубінець показав відео з Олешків, куди разом із ним прибули двоє українських журналістів
Фото: Офіс Омбудсмана України

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець оприлюднив відео з тимчасово окупованих Олешків Херсонської області, куди безпечно прибула українська делегація разом із двома українськими журналістами, йдеться в дописі, поширеному в його Телеграм-каналі в п'ятницю.

"Ми в Олешках! Українська делегація безпечно дісталася міста", – написав Лубінець.

На оприлюднених кадрах видно місцевих жителів, з якими спілкується омбудсмен. Він повідомив, що разом із ним до міста прибули також двоє українських журналістів. На відео місцеві жителі згадують телеканали "1+1" (програма "ТСН") та ICTV.

За словами омбудсмена, режим тиші триває вже 80 годин і продовжується. Робота відбувається відповідно до домовленостей, досягнутих з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою, за сприяння та координації першої леді США Меланії Трамп.

Лубінець наголосив, що головним пріоритетом гуманітарної місії є люди, які потребують допомоги. Подробиці щодо її перебігу він пообіцяв повідомити згодом.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#олешки #евакуація #відео
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