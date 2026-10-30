ВАКС зменшив застави фігурантам справи "Карфаген" Кропиві, його спільниці та довірений особі

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зменшив суми застави керівнику злочинної організації, викритої в межах операції "Карфаген" – заступнику керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора Сергію Кропиві, його спільниці Єлизаветі Івахненко ("Муза") та довіреній особі.

"Слідчі судді ВАКС, розглянувши клопотання детективів НАБУ, погоджені прокурором САП, ще на два місяці продовжили строк тримання під вартою трьом учасникам злочинної організації, яка діяла в Офісі Генерального прокурора", – йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в телеграм-каналі в п'ятницю.

В САП уточнюють, що йдеться про керівника злочинної організації – заступника керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора, його спільницю "Музу" та довірену особу.

Разом з тим, як зазначають в антикорупційні прокуратурі, суд частково задовольнив клопотання сторони захисту та зменшив підозрюваним розмір застави. Керівнику злочинної організації (Кропиві) – зі 120 млн грн до 93 млн грн; його спільниці (Музі) – з 20 млн грн до 15 млн грн; довіреній особі – з 15 млн грн до 11,6 млн грн.

ВАКС в телеграм-каналі зазначає, що у разі внесення застави підозрювані мають прибувати за вимогою до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді та суду; повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру, з колом осіб, визначеним ухвалою слідчого судді; здати на зберігання документи для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю.

Як повідомлялося, НАБУ і САП викрили п'ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора, які систематично отримували неправомірну вигоду за покривання мережі шахрайських колцентрів та легалізували понад 42 млн грн через купівлю нерухомості, зокрема апартаментів у Карпатах, коштовностей і розміщення коштів на рахунках родичів.

На тлі скандалу із можливою причетністю до справи "Карфаген" генеральний прокурор Руслан Кравченко подав заяву на звільнення. Президент України Володимир Зеленський відсторонив його від посади, а 15 вересня Верховна Рада дала згоду на звільнення Кравченка. Підозри щодо Кравченка наразі немає, втім під приводом відрядження він виїхав за кордон і наразі, за непідтвердженими даними, знаходиться у Відні.

В матеріалах НСРД ключовий підозрюваний у справі – заступник керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергій Кропива фігурує як довірена особа Кравченка. Зокрема, за даними слідства, він координував побутові питання та ремонт у будинку Кравченка.

6 вересня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) залишила без змін запобіжний захід Кропиві – тримання під вартою з альтернативою внесення 120 млн грн.

Івахненко також є підозрюваною у справі "Карфаген", фігурує в матеріалах справи як "Муза" і є співмешканкою Кропиви. 7 вересня ВАКС обрав запобіжний захід Івахненко: тримання під вартою із альтернативою застави в 20 млн грн, а АП ВАКС залишила без змін цей запобіжний захід.

ВАКС також узяв під варту з альтернативою внесення застави в 15 млн грн ще одного учасника злочинної організації, викритої в ході операції "Карфаген" – адвоката, який був довіреною особою Кропиви.