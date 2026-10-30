Корецький заявив, що помилково назвав кількість людей, яких планують вивезти з Олешків

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що помилково назвав кількість людей, яких планують вивезти з тимчасово окупованих Олешків (Херсонська обл.), і попросив медіа не поширювати цю інформацію через чутливість теми.

"Хочу повідомити, що під час сьогоднішньої години запитань до уряду я помилково поінформував про кількість людей, яких планують вивезти з Олешків. Приношу свої вибачення. Точних цифр на зараз немає. Рятувальна операція триває, і дані змінюються. Прошу ЗМІ не поширювати і не коментувати цю інформацію. Це надзвичайно чутлива тема. Від тиші зараз напряму залежить безпека людей і те, чи вдасться довести процес до кінця. Офіційні дані повідомимо після його завершення", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Раніше він повідомив, що 527 осіб із Олешків повертаються в Україну через Білорусь, і місця для них в різних регіонах уже підготовлені.